Tekirdağ 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah 8°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 6°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %85 olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat tahmin ediliyor. Cumartesi gün bulutlar arasından güneş çıkacak ve sıcaklık 14°C ile 18°C arasında seyredecek. Hava koşullarına dikkat edilmeli ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Tekirdağ'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 8°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 6°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:46, gün batımı ise 17:56'dır.

Cumartesi günü hava bulutlu başlayacak. İlerleyen saatlerde güneşli bir hale dönecek. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında olacak. Pazar günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C aralığında seyredecek. Pazartesi günü hava puslu, sıcaklık 14°C ile 20°C arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek pratik bir çözümdür. Günün ilerleyen saatlerinde giyilen katlar çıkarılabilir. Nem oranı yüksek olduğunda sabah saatlerinde sis oluşabilir. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir. Trafikteki seyahat edenler dikkatli olmalıdır. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda bulunanların rüzgar etkilerine karşı önlem alması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
