Tekirdağ 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 31°C olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Temmuz Salı günü 29°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 30°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 28°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Temmuz ayında Tekirdağ'da ortalama sıcaklık 24.7°C, en yüksek sıcaklık 29.3°C ve en düşük sıcaklık 19.9°C olarak kaydedilmiştir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunar. Yüksek sıcaklıklar bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

Tarım açısından, sulama sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Gerektiğinde iyileştirme yapılmalıdır. Sıcak hava, bitkilerin su ihtiyacını artırır. Bu nedenle, sulama programları buna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca, tarım örtülerinin kullanılması, güneş ışığından korunmayı sağlar. Bu, ürünlerin aşırı ısınmasını engelleyerek kaliteyi korur.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullardan en iyi şekilde faydalanmak için kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemler alınmalıdır.