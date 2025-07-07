HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Tekirdağ 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 31°C olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Temmuz Salı günü 29°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 30°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 28°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Temmuz ayında Tekirdağ'da ortalama sıcaklık 24.7°C, en yüksek sıcaklık 29.3°C ve en düşük sıcaklık 19.9°C olarak kaydedilmiştir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunar. Yüksek sıcaklıklar bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

Tarım açısından, sulama sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Gerektiğinde iyileştirme yapılmalıdır. Sıcak hava, bitkilerin su ihtiyacını artırır. Bu nedenle, sulama programları buna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca, tarım örtülerinin kullanılması, güneş ışığından korunmayı sağlar. Bu, ürünlerin aşırı ısınmasını engelleyerek kaliteyi korur.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullardan en iyi şekilde faydalanmak için kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor! Silah bırakma süreci izlenecekMİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor! Silah bırakma süreci izlenecek
Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.