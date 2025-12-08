HABER

Tekirdağ 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 8 Aralık 2025 tarihinde serin ve kapalı bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı 10°C, gece ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79 iken, kuzeydoğudan esecek rüzgar hızı 21 km/saat seviyesinde kalacak. Salı günü sıcaklıklar biraz daha düşecek ve nem oranı %80 olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve nemden korunmak, soğuk algınlığı riskini azaltmak için önemlidir. Günlük planlarınızı havaya göre gözden geçirmek gerekiyor.

Cansu Akalp

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da serin ve kapalı bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı 10°C olacak. Gece sıcaklığının 6°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %79 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı kuzeydoğudan 21 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığının 12°C olması bekleniyor.

Salı günü hava biraz daha serinleşecek. Sabah 10°C, gece 5°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %80 olacak. Rüzgar hızı kuzeydoğudan 21 km/saat devam edecek. Çarşamba günü de benzer koşulların sürmesi öngörülüyor. Sabah 10°C, gece 5°C sıcaklık bekleniyor. Nem %78 seviyesinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan 23 km/saat hızıyla esecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve nemli olacağı düşünülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nemden korunmak için su geçirmeyen giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen dış giyim kullanmak önemlidir. Soğuk algınlığı riskini azaltmak bu şekilde mümkün olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, yağmur ihtimaline karşı su geçirmeyen ayakkabılar bulundurmalı. Şemsiyeler de önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu durumlarda önlem almak önemlidir.

