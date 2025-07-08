Tekirdağ 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 2.97 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 33°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 28°C'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava kirliliği seviyeleri artabilir. Bu durumda solunum rahatsızlığı olanların dışarıda vakit geçirmemesi ya da maske takması önerilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar için serin ve gölgeli alanlarda kalmak, aşırı ısınmayı engelleyebilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.