Tekirdağ 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 9 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

10 Haziran Salı günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 17°C olacak. 11 Haziran Çarşamba günü de hava açık olacak. Sıcaklıklar gündüz 25°C, gece 17°C olarak tahmin ediliyor.

12 Haziran Perşembe günü hava durumu değişecek. Gün boyunca yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 18°C olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. 12 Haziran'da beklenen yağmurlu hava, planlarınızı etkileyebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.

Yaz aylarında güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak cilt sağlığınız için önemlidir. 9 ve 10 Haziran günleri açık ve güneşli bir hava beklenirken, 12 Haziran'da yağmurlu bir hava durumu öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alarak esnek ve hazırlıklı olmanız, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.