Tekirdağ 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranının %53 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi muhtemel. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27°C ile 20°C arasında değişecek. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28°C ile 19°C arasında olacak. 12 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 30°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da yararlı olacaktır. Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.