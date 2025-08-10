Tekirdağ 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşımaktadır.

Hafta boyunca hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 32°C, 12 Ağustos Salı günü 31°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 30°C, 14 Ağustos Perşembe günü 30°C ve 15 Ağustos Cuma günü 30°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava sıcak ve güneşli geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında veya açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.