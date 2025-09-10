HABER

Tekirdağ 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Tekirdağ'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranının %70 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 27°C'ye yükselebileceği, 12 Eylül Cuma günü ise 26°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması bekleniyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de dikkate alınmalıdır. Rüzgarın hafif olacağı bu günlerde, açık alanlarda piknik yaparken veya yürüyüşe çıkarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Ancak aşırı güneşe maruz kalmaktan ve yeterli su tüketiminden kaçınarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

