Tekirdağ 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Tekirdağ’da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.1 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati ise 17:56 olarak hesaplandı.

11 Kasım 2025 Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %81 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19 km/s şeklinde bekleniyor.

12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında kalacak. Rüzgar hızı 17 km/s ile seyredecek.

13 Kasım 2025 Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli bir görünüm sergileyecek. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı yine %74 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 12 km/s tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik bekleniyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmesi faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek gerekecek. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.