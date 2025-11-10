HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

10-13 Kasım 2025 tarihleri arasında Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Kasım'da hava kapalı, sıcaklık 12°C ile 19°C arasında olacak. 11 Kasım'da sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. 12 Kasım'da hava puslu ve güneşli, sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında olacak. Sıcaklıkların düşeceği günler için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlık açısından önemli.

Tekirdağ 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Tekirdağ’da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.1 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati ise 17:56 olarak hesaplandı.

11 Kasım 2025 Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %81 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19 km/s şeklinde bekleniyor.

12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında kalacak. Rüzgar hızı 17 km/s ile seyredecek.

13 Kasım 2025 Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli bir görünüm sergileyecek. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı yine %74 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 12 km/s tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik bekleniyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmesi faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek gerekecek. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!
Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattıAsırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.