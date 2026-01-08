Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtına

İstanbul'da ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Tuzla Sahili'nde zor anlar yaşandı. Şiddetli rüzgardan dolayı deniz suyu sahil yoluna taşarken; kıyıya bağlı tekneler uzun süre dalgalarla mücadele etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İŞÇİ FIRTINADA SAVRULDU

İstanbul'da etkili olan fırtına, Ambarlı Limanı'nda çalışanlara zor anlar yaşattı. Limanda bulunan konteynerler fırtınanın etkisiyle savruldu. Limanda çalışan bir işçi de fırtına nedeniyle adeta uçan bir panelin çarpmasıyla yere düştü. Liman çalışanlarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

UÇAKLAR İNEMEDİ

Sabihe Gökçen'e iniş yapmak için alçalan bir uçak, şiddetli fırtına sebebiyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

EMİNÖNÜ'NÜ SU BASTI

İstanbul'da fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Eminönü'nü su bastı. Göle dönen yolda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

BEYOĞLU'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Beyoğlu'nda kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir apartmanın da dış cephe parçası düştü. Samatya'da yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ŞEMSİYELER DEVRİLDİ

Çapa'da ise vatandaşlar yolda yürürken zorlandı. Bazı dükkanların önündeki şemsiyeler devrildi.

ÇATIDAN PARÇALARIN DÜŞMESİ

Levent'te de bir binanın çatısındaki parçalar fırtına nedeniyle caddeye düştü. Araçlar ve insanlar kıl payı kurtuldu.

BİRÇOK İLÇE FIRTINAYA TESLİM OLDU

Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi.

Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Avcılar'da şiddetli rüzgârın etkisiyle binanın dış cephesindeki kaplama ile çatının bir bölümü, yerinden koparak aşağıya düştü.