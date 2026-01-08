HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtına

İstanbul adeta kabus gibi bir gün geçiriyor. Lodos etkisini artırdı ve gündelik hayat felç oldu. Fırtına nedeniyle sıra dışı olaylar yaşandı. Bir işçi fırtınada savruldu, Tuzla'da tekneler karaya vurdu, Sabiha Gökçen'de ise uçaklar inemedi. İşte korku filmlerini aratmayan o görüntüler...

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtına
Ufuk Dağ

İstanbul'da ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Tuzla Sahili'nde zor anlar yaşandı. Şiddetli rüzgardan dolayı deniz suyu sahil yoluna taşarken; kıyıya bağlı tekneler uzun süre dalgalarla mücadele etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İŞÇİ FIRTINADA SAVRULDU

İstanbul'da etkili olan fırtına, Ambarlı Limanı'nda çalışanlara zor anlar yaşattı. Limanda bulunan konteynerler fırtınanın etkisiyle savruldu. Limanda çalışan bir işçi de fırtına nedeniyle adeta uçan bir panelin çarpmasıyla yere düştü. Liman çalışanlarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

UÇAKLAR İNEMEDİ

Sabihe Gökçen'e iniş yapmak için alçalan bir uçak, şiddetli fırtına sebebiyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

EMİNÖNÜ'NÜ SU BASTI

İstanbul'da fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Eminönü'nü su bastı. Göle dönen yolda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul da korku filmi gibi fırtına 1

BEYOĞLU'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Beyoğlu'nda kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir apartmanın da dış cephe parçası düştü. Samatya'da yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul da korku filmi gibi fırtına 2

ŞEMSİYELER DEVRİLDİ

Çapa'da ise vatandaşlar yolda yürürken zorlandı. Bazı dükkanların önündeki şemsiyeler devrildi.

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul da korku filmi gibi fırtına 3

ÇATIDAN PARÇALARIN DÜŞMESİ

Levent'te de bir binanın çatısındaki parçalar fırtına nedeniyle caddeye düştü. Araçlar ve insanlar kıl payı kurtuldu.

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul da korku filmi gibi fırtına 4

BİRÇOK İLÇE FIRTINAYA TESLİM OLDU

Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi.

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul da korku filmi gibi fırtına 5

Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Avcılar'da şiddetli rüzgârın etkisiyle binanın dış cephesindeki kaplama ile çatının bir bölümü, yerinden koparak aşağıya düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldıYüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldı
Özel'e sert tepki: Siyasi tarihimizin en büyük yalanıÖzel'e sert tepki: Siyasi tarihimizin en büyük yalanı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşçi İstanbul Fırtına uçak tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.