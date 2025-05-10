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Tekirdağ 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 10 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Tekirdağ'da hava durumu sağanak yağışlı olacak.

Tekirdağ 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle öngörülmektedir. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşulları daha sakinleşecektir. Gündüz sıcaklıkları 16°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi beklenmektedir. 11 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacaktır. 12 Mayıs Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu tahmin edilmektedir. 13 Mayıs Salı günü de benzer şekilde bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. 14 ve 15 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günlerinde çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun kıyafet seçimleri yapmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak planları esnek tutmak ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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