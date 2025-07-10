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Tekirdağ 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 28°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Tekirdağ 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C civarında olacak. Serinlik, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 8.73 km hızla esecek. Nem oranı %41 civarında. Bu, hava kalitesinin rahatlatıcı olacağı anlamına geliyor. Gün boyunca yağış ihtimali yok. Bu da açık ve güneşli bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Cuma günü hava sıcaklığı 29°C'ye yükselecek. Bu sıcaklık, yazın tipik seviyelerine yakın olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 7.24 km hızla esecek. Nem oranı %41 civarında kalacak. Hava kalitesi yine rahatlatıcı olacak. Yağış beklenmiyor. Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Cumartesi günü sıcaklık 30°C olacak. Bu, yazın tipik sıcaklıklarına yakın bir değer. Rüzgar doğu-kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 7.64 km hızla esecek. Nem oranı %51 civarında kalacak. Hava kalitesi rahatlatıcı olacak. Yağış ihtimali yok. Açık ve güneşli bir gün geçiyor olacağız.

Pazar günü hava sıcaklığı 31°C'ye yükselecek. Yine yazın tipik seviyelerine yakın bir değer olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 7.64 km hızla esecek. Nem oranı %51 civarında kalacak. Hava kalitesi rahatlatıcı olacak. Yağış beklenmiyor. Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlandırmak da faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek sağlığınız için önemlidir. Rüzgar hafif esecek. Hava kalitesi artacak fakat alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar dikkatli olmalı. Yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerinizi planlarken bunu göz önünde bulundurmanıza gerek yok.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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