Tekirdağ 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14-18 km hızla esecek. Zaman zaman 47 km'ye kadar ulaşan kuvvetli rüzgarlar hissedilebilir. Nem oranı gün boyunca %61 ile %79 arasında değişecek.

12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 31°C olması öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 29°C olması bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 30°C civarında olacak. Bu tarihlerde güneşli ve sıcak hava koşullarının sürmesi, rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmesi ve nem oranının %61 ile %79 arasında kalması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak güneşin zararlı etkilerinden korunabilir. Bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması engellenebilir. Serinlemek için gölgelik alanlar tercih edilmelidir. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sağlığı korumanıza yardımcı olacak ve olası olumsuz etkilerden kaçınmanızı sağlayacaktır.