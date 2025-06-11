Tekirdağ 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 18°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına yaklaşırken Tekirdağ için tipik bir durumu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 12 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü de benzer şekilde güneşli bir hava etkili olacak. 14 Haziran Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 25°C civarına düşecek. Sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu, yaz aylarında hava koşullarının hızlı değişebileceğini gösteriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerini azaltır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, sağanak yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Bu şekilde Tekirdağ'da Haziran ayının keyfini daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde çıkarabilirsiniz.