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Tekirdağ 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 29°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %41 civarında olacak.

Hafta sonu da hava koşulları açık ve güneşli kalacak. 12 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olarak tahmin ediliyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C civarında olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bunlar vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Dışarıda geçirilen süre sınırlandırılmalı, gerektiğinde serin alanlarda vakit geçirilmelidir. Sıcak hava dalgaları sırasında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gereklidir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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