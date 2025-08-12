HABER

Tekirdağ 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

12 Ağustos 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

12 Ağustos 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Denizde dalga yüksekliği 1 metre civarında olacak. Nem oranı gün boyunca %46 ile %82 arasında değişecek.

13 ve 14 Ağustos'ta hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 29°C ile 30°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C ile 23°C arasında seyredecek. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Denizde dalga yüksekliği 1 metre civarında kalacak. Nem oranı gün boyunca %45 ile %68 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi sürmek ve bol su içmek gereklidir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle deniz kenarında dalga yüksekliğine dikkat etmek önem taşır. Su sporları yaparken güvenliği artırmak amacıyla tedbirli olmak faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde vücudun su kaybı artar. Bu nedenle düzenli aralıklarla su tüketmek önemlidir. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya ve yazın tadını çıkarmaya yardımcı olacaktır.

