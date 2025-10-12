Tekirdağ 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu sabah saatlerinde 15°C civarında olacaktır. Hava parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C'ye yükselebilir. Hava açık ve güneşli hale gelecektir. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %86 olurken, gündüz %73 olacaktır. Akşam saatlerinde nem %74, gece saatlerinde ise %88 seviyesine çıkacaktır.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 13 Ekim Pazartesi günü hava açık görünmektedir. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında değişecektir. 14 Ekim Salı günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında seyredecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8.1 km hızla esecektir. 15 Ekim Çarşamba günü hava açık kalacaktır. Sıcaklık 12°C ile 16°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır ve yağışsızdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekli durumda bir ceket bulundurmak iyi bir tercih olacaktır. 13 Ekim Salı günü hafif yağmur beklendiği için şemsiye almak yerinde olur. Su geçirmez bir mont bulundurmak da rahatsızlıkları önler. Rüzgar hafif olacağından açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut olacaktır. Güneşli ve açık hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için idealdir.