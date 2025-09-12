Tekirdağ 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

12 Eylül 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında bekleniyor. Nem oranı %67, rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 13 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar çıkacak. 14 Eylül Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 15 Eylül Pazartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle bu saatlerde hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.