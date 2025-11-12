HABER

Tekirdağ 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

12-15 Kasım tarihleri arasında Tekirdağ'da hava durumu, genel olarak ılıman seyredecek. Hava sıcaklıkları gündüz 16°C ile 17°C arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 9°C'ye kadar düşecek. Az bulutlu ve yağmurlu günler görülmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 8-11 km civarında olacak. Nem oranı ise %75 ile %81 arasında değişecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler tercih etmek önem taşıyor.

Melih Kadir Yılmaz

12 Kasım 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu 17°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatleri genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı %78, basınç ise 1019 hPa olarak ölçülecek.

13 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 17°C olacak. Gece sıcaklığın 9°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C'ye kadar yükselebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %75, basınç ise 1022 hPa olarak tahmin ediliyor.

14 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde hava 16°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C civarına düşecek. Gündüz saatlerinde hafif sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 8.7°C ile 10.3°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %81, basınç ise 1019 hPa olarak tahmin ediliyor.

15 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 16°C olacak. Gece ise sıcaklık 9°C civarında kalacak. Gündüz saatlerinde hafif sağanak yağmur görülecek. Sıcaklık 8.4°C ile 9.7°C arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı %79, basınç ise 1016 hPa olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ılıman seviyelerde seyredecek. Ayrıca yağışlı günlerin de olacağı görülüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak gerektiğini unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olur.

