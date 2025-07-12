Tekirdağ 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte 30°C olacak. Gündüz sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı %41 civarında olacak.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 32°C civarında olması öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının yine 32°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Dışarıda geçirilen süre kısıtlanmalı, gerektiğinde serin alanlarda vakit geçirilmeli. Sıcak hava dalgalarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gereklidir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.