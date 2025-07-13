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Tekirdağ 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Rüzgarın 30 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalarına özgü tipik hava durumunu yansıtıyor.

Tekirdağ 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C olması öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 33°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum.

Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Koruyucu giysiler tercih edilmeli ve mümkünse güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir. Bu yüzden gün boyunca bol su içmek gereklidir. Alkollü içeceklerden de kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır.

Rüzgarın hızının artması, deniz kenarındaki veya açık alanlardaki herkes için önemli bir faktördür. Rüzgarlı havalarda deniz suyu daha dalgalı hale gelebilir. Bu durum, yüzme veya su sporları sırasında risk oluşturabilir. Denize girmeden önce hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum yangın riskini artırır. Evde veya işyerinde elektrikli cihazları kullanırken gereksiz yere açık bırakmamaya dikkat edilmelidir. Cihazların düzenli bakımı yapılmalı, olası kazaların önüne geçilmelidir.

Tekirdağ'da sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde güneşten korunmak, yeterli su tüketmek, rüzgarın etkilerini göz önünde bulundurmak ve elektrikli cihazların güvenli kullanımına dikkat etmek sağlığı ve güvenliği korumak adına önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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