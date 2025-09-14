Tekirdağ 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar hızı 18 km/saat, kuzeydoğu yönünden eserken, nem oranı %69. Basınç 1016 hPa olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C'ye yükseliyor. Hissedilen sıcaklık ise 22°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 28 km/saat hızla esecek. Nem oranı %51, basınç 1016 hPa olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, hissedilen sıcaklık 19°C. Rüzgar 26 km/saat hızla kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60, basınç ise 1015 hPa olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 19°C, hissedilen sıcaklık 18°C. Rüzgar 14 km/saat hızla kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %74, basınç 1015 hPa tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C olacak. Gün doğumu 06:49, gün batımı ise 19:21'dir. Gündüz süresi 12 saat 32 dakika olarak öngörülmektedir.

15 Eylül Pazartesi günü hava durumu şu şekilde. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, hissedilen sıcaklık 19°C. Hava parçalı bulutlu, rüzgar hızı 15 km/saat, kuzey yönünden eserken, nem oranı %73. Basınç 1016 hPa olarak tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklığı 25°C'ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 22°C bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 24 km/saat hızla esecek. Nem oranı %54, basınç 1016 hPa olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, hissedilen sıcaklık 21°C. Rüzgar 22 km/saat hızla kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %64, basınç ise 1017 hPa olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C, hissedilen sıcaklık 19°C. Rüzgar hızı 15 km/saat, yönü kuzeydoğu. Nem oranı %77, basınç 1017 hPa tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C olacak. Gün doğumu 06:50, gün batımı 19:20 olarak hesaplandı. Gündüz süresi 12 saat 30 dakika olarak öngörülmektedir.

16 Eylül Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 20°C, hissedilen 19°C olacak. Hava parçalı bulutlu, rüzgar hızı 15 km/saat, kuzey yönünden esiyor. Nem oranı %73, basınç 1016 hPa. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 22°C. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 24 km/saat hızla esecek. Nem oranı %54, basınç 1016 hPa bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, hissedilen 21°C olacak. Rüzgar 22 km/saat hızla kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %64, basınç 1017 hPa olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C, hissedilen 19°C. Rüzgar hızı 15 km/saat, yönü kuzeydoğu. Nem oranı %77, basınç ise 1017 hPa tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C olacak. Gün doğumu 06:50, gün batımı 19:20 olarak hesaplandı. Gündüz süresi 12 saat 30 dakika olarak öngörülmektedir.

17 Eylül Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 20°C, hissedilen 19°C olacak. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar hızı 15 km/saat, kuzey yönünden esecek. Nem oranı %73, basınç 1016 hPa olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 22°C bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 24 km/saat hızla esecek. Nem oranı %54, basınç 1016 hPa olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, hissedilen sıcaklık 21°C olacak. Rüzgar 22 km/saat hızla kuzeydoğu yönünden eserken, nem oranı %64, basınç 1017 hPa olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C, hissedilen sıcaklık 19°C. Rüzgar hızı 15 km/saat, yönü kuzeydoğu. Nem oranı %77, basınç ise 1017 hPa tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C olacak. Gün doğumu 06:50, gün batımı 19:20 olarak hesaplanması planlanıyor. Gündüz süresi 12 saat 30 dakika olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Gündüzleri hava sıcaklıkları 25-26°C civarında seyredecek. Geceleri ise 19-20°C arasında ölçülecek. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %50-77 arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için uygun bir ortam sunacak.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceği unutulmamalıdır. Rüzgar hızlarının artabileceği ve nem oranlarının yükselebileceği durumlarda dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun kıyafet seçimi yapılması önemlidir. Gün içinde su sıcaklığı 24°C, denize girenler için uygun bir koşul sağlayacaktır.