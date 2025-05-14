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Tekirdağ 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 14 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri merak ediliyor. Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Tekirdağ 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 12°C ile 21°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü hava güneşli olacak. Bu gün sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek. 16 ve 17 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 13°C ile 18°C arasında, gece sıcaklıkları ise 13°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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