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Tekirdağ 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? 15 Haziran 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 25-28°C arasında olması bekleniyor. Bol güneş ışığı da görülecek.

Tekirdağ 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Tekirdağ'da 15 Haziran 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 19 Haziran Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur yağışlarının olabileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25°C'nin üzerinde kalacak. Nem oranı ise yüksek seviyelerde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri gerekecek. 19 Haziran'da olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Bu durum planlanan etkinlikleri etkilememek adına önem taşır.

Günlük hava durumu tahminleri genel eğilimleri yansıtır. Ancak, ani değişiklikler olabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önerilir. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları da önemlidir.

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hava durumu Tekirdağ
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