Tekirdağ 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

15-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Kasım'da genel olarak bulutlu hava ve hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 15°C, gece ise 8°C olacak. 16 Kasım'da hava kısmen güneşli ve sıcaklık 17°C'ye çıkacak. 17 ve 18 Kasım'da ise sıcaklık sırasıyla 19°C ve 20°C'ye yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı kat kat giyinmek önemlidir.

Hazar Gönüllü

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı 8°C'ye düşecek. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 6.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:56'dır. Gün batımı ise 17:48 olarak hesaplanmıştır.

16 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 17°C'ye kadar yükselecek. 17 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 19°C'ye kadar ulaşacak. 18 Kasım Salı günü hava artan bulutlarla ısınacak. Sıcaklık 20°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanız tavsiye edilir. Rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanızda fayda vardır.

