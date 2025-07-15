Tekirdağ 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece ise en düşük sıcaklık 21°C bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

16 Temmuz Çarşamba günü de hava açık ve güneşli kalacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı %42 civarında olacak.

17 Temmuz Perşembe günü de hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 31°C, en düşük sıcaklık ise 22°C öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi ekipmanlar seçilmelidir. Bol su içilmelidir. Bu, vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalıdır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden estiği için, deniz kenarında serinleme imkânı olabilir. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığını ve dalga durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Bu şekilde aşırı sıcaklardan korunmak akıllıca olacaktır.