Tekirdağ 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık ise 25°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 36 km olacak. Nem oranı %43 ile %62 arasında değişecek. Gece sıcaklık 23°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 22°C olacak. Rüzgarın hızı gece boyunca saatte 17 km'ye inecek. Basınç sabah 1011 hPa, gece ise 1008 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 30°C olacak. Hissedilen sıcaklık 32°C civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 18 km hızla esecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 28°C, 19 Ağustos Salı günü 29°C, 20 Ağustos Çarşamba günü de 29°C civarında olacak. Rüzgar hızları ve yönleri de benzer şekilde orta şiddette esecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

