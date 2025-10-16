Tekirdağ 16 Ekim Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında hissedilecek. Bu sıcaklık sonbahar havasını hissettirse de rahat bir gün bekleniyor. Nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı ise 18:29 olarak hesaplandı.

Cuma günü, 17 Ekim 2025, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9.4°C ile 16.9°C arasında değişecek. Nem oranı %91'e yükselecek. Rüzgar hızı 7.4 km/s olarak öngörülüyor. Bu koşullar, daha serin ve nemli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Cumartesi günü, 18 Ekim 2025, yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında olacak. Nem oranı %67 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 3.48 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu durum, yağmurlu ve serin bir gün geçireceğimizi işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Cuma ve Cumartesi günleri için yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir.