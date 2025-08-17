HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Ağustos 2025 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli.

Tekirdağ 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 19°C ile 29°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 18 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli. Sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında olacak. 19 Ağustos Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün de 20°C ile 28°C arasında seyredecek. 20 Ağustos Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar yine 20°C ile 28°C arasında olacak.

Ağustos ayı boyunca Tekirdağ'da ortalama sıcaklıklar 20.5°C ile 29.6°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 13 mm. Nem oranı %60 civarındadır. Güneşli gün sayısı ise ortalama 2 gündür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Ani sağanak yağışlar olabileceği için yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'
17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.