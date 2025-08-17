Tekirdağ 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 19°C ile 29°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 18 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli. Sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında olacak. 19 Ağustos Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün de 20°C ile 28°C arasında seyredecek. 20 Ağustos Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar yine 20°C ile 28°C arasında olacak.

Ağustos ayı boyunca Tekirdağ'da ortalama sıcaklıklar 20.5°C ile 29.6°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 13 mm. Nem oranı %60 civarındadır. Güneşli gün sayısı ise ortalama 2 gündür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Ani sağanak yağışlar olabileceği için yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekir.