Tekirdağ 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumunun oldukça bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışların yanı sıra sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar günü de sağanak yağış görülecekken, sıcaklık 10°C ile 17°C arasında olacak. İşte detaylar...

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23 olacak. Gün batımı saati ise 18:23'tür.

19 Ekim 2025 Pazar günü Tekirdağ'da muhtemel sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında değişiklik gösterecek. 20 Ekim Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında seyredecek. 21 Ekim Salı günü hava çok bulutlu bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almak iyi bir fikir olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgar hızı düşük bekleniyor. Ancak hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği söz konusu. Planlarınızı yaparken esnek olunması önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önerilir. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilir ve günlük aktivitelerinizi daha iyi planlayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
