Tekirdağ 18 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle kısmen güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 18 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

18 Eylül 2025 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava koşulları oldukça elverişli olacak. Gün boyunca hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Eylül Cuma günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 15°C ile 25°C arasında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında değişecek. 21 Eylül Pazar günü tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 17°C ile 26°C arasında seyredecek. Bu günlerde nem oranı ve rüzgar hızı benzer seviyelerde kalacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için, dışarı çıkarken hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor. Bu fırsatı değerlendirerek yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya piknik planları yapabilirsiniz.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlarınızı yaparken, yukarıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz.

hava durumu Tekirdağ
