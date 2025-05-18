Tekirdağ 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

18 Mayıs 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Muhtemel sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19°C civarında, gece saatlerinde ise 10°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi öngörülüyor. 19 Mayıs Pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C'ye kadar çıkabilir. 20 Mayıs Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek.

18 Mayıs'ta dışarı çıkarken yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 19°C civarında olması, hafif bir ceket veya uzun kollu giysi ile dışarıda vakit geçirmenize olanak tanır. Gün içinde güneşli saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Rüzgarın hızı 7 km/saat civarında olacak. Bu, hafif bir rüzgar hissi yaratacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.