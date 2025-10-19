HABER

Tekirdağ 19 Ekim Pazar hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esecek. Pazartesi günü güneşli bir hava öngörülüyor. Salı ve Çarşamba günlerinde ise kapalı hava hakim olacak. Bu dönemde serin sabah ve akşamlar için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

19 Ekim 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bu durum etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esecek. Öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Tekirdağ çevresinde bu yağışların etkili olması öngörülüyor.

Pazartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında seyredecek. Salı ve Çarşamba günlerinde hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar yine 11°C ile 16°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemli.

Bu dönemde sabah ve akşam saatleri serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza bir yağmurluk almanızda yarar var. Yağışlar etkili olduğunda dışarı çıkarken şemsiye kullanmak iyi bir fikir. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem nedeniyle terleme artışı görülebilir. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun.

Rüzgar orta kuvvette esebilir. Bu durum, hafif eşyaların devrilmesine neden olabilir. Açık alanlarda bu eşyaları sabitlemek iyi bir önlem olacaktır. Sonuç olarak, hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var. Bu, plan yaparken size yardımcı olacaktır.

