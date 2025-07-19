Tekirdağ 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30°C civarında. Gece ise sıcaklık 21°C civarında bekleniyor. Nem oranı %48 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklık 29°C olacak. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 31°C'ye çıkacak. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21°C ile 23°C arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının %36 ile %60 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak cilt ve göz sağlığını koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudun su dengesini sağlamalı ve güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumalısınız. Spor yaparken veya ağır işler yaparken serin saatleri tercih etmek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Evde veya iş yerinde klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.