Tekirdağ 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu gündüz 23°C, gece ise 16°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu. 3 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı yine 23°C, gece 16°C. Hava yine parçalı bulutlu. 4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 24°C, gece 16°C olacak. Hava durumu bu gün de parçalı bulutlu. 5 Haziran Perşembe günü durum aynı. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 16°C. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek.

Bu dönemde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Haziran ayının ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 6 Haziran Cuma günü yağmurlu hava öngörülüyor.

Hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparak dışarıda rahat ve sağlıklı kalabilirsiniz.