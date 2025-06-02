HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 2 Haziran Pazartesi hava durumu gündüz 23°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Tekirdağ 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu gündüz 23°C, gece ise 16°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu. 3 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı yine 23°C, gece 16°C. Hava yine parçalı bulutlu. 4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 24°C, gece 16°C olacak. Hava durumu bu gün de parçalı bulutlu. 5 Haziran Perşembe günü durum aynı. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 16°C. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek.

Bu dönemde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Haziran ayının ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 6 Haziran Cuma günü yağmurlu hava öngörülüyor.

Hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparak dışarıda rahat ve sağlıklı kalabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayini iptal edildi! Eski Çatalca Müftüsü yeni görevini duyurdu: Volkan Konak için çirkin paylaşım ve Özgür Özel'e tehditle tanınmıştıTayini iptal edildi! Eski Çatalca Müftüsü yeni görevini duyurdu: Volkan Konak için çirkin paylaşım ve Özgür Özel'e tehditle tanınmıştı
Hindistan'da sel: 30 ölüHindistan'da sel: 30 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

Jokerini kullanmadı elendi! Oktay Kaynarca dayanamadı... Bomba diyalog

Jokerini kullanmadı elendi! Oktay Kaynarca dayanamadı... Bomba diyalog

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.