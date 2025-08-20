Tekirdağ 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava parlak güneş ışığıyla güneşli olacak. Sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü de benzer koşullar sürecek. Sıcaklıkların yine 28°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında bir şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlara hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek ve uygun koruyucu önlemler almak sağlığınız için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, çevresel faktörlere dikkat etmek konforunuzu ve güvenliğinizi artıracaktır.