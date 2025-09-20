HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 17°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcını göstermektedir. Hava koşulları ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecektir. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 26°C civarında kalacaktır. 23 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 25°C dolaylarında olması öngörülmektedir. Bu veriler, sonbaharın ilk günlerinde Tekirdağ'da güneşli hava beklentisini yansıtmaktadır.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir üst giysi bulundurmaları faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle koruyucu giysiler giymek önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da cilt sağlığı için gereklidir. Bol su içmek vücudu susuz kalmaktan korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da önerilmektedir.

Tekirdağ'da 20 Eylül 2025 Cumartesi ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli görünmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcuttur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar dikkate alınmalıdır. Uygun önlemler almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'de peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorumAK Parti'de peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorum
'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.