Tekirdağ 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 17°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcını göstermektedir. Hava koşulları ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecektir. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 26°C civarında kalacaktır. 23 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 25°C dolaylarında olması öngörülmektedir. Bu veriler, sonbaharın ilk günlerinde Tekirdağ'da güneşli hava beklentisini yansıtmaktadır.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir üst giysi bulundurmaları faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle koruyucu giysiler giymek önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da cilt sağlığı için gereklidir. Bol su içmek vücudu susuz kalmaktan korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da önerilmektedir.

Tekirdağ'da 20 Eylül 2025 Cumartesi ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli görünmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcuttur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar dikkate alınmalıdır. Uygun önlemler almak önemlidir.