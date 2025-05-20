Tekirdağ 20 Mayıs Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece ise 13°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esinti olarak hissedilecek. Yağış ihtimali ise düşük.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 15°C arasında değişecek. 22 Mayıs Perşembe günü hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış ihtimali düşük.

23 Mayıs Cuma günü hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. Bu günde ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 14°C arasında olacak. Yağış ihtimali %69 civarında. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Hava koşullarındaki bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 23 Mayıs'taki yağışlı hava için uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı güncellemekte yardımcı olur. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.