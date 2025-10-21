Tekirdağ 21 Ekim Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

21 Ekim 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13°C olacaktır. Gündüz sıcaklığı 18°C, akşam saatlerinde ise 14°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığı 12°C civarında olacağı belirtiliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %87 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklığın 19°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 23 Ekim Perşembe günü sıcaklık 18°C civarında kalması öngörülmektedir. 24 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 20°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek iyi bir tercih olabilir. Yanınızda bir mont bulundurmak da faydalıdır. Rüzgar kuzeydoğudan eseceğinden rüzgarlık veya şal kullanabilirsiniz. Nem oranı yüksek olabilir. Bu durum terleme ve rahatsızlık yaratabilir. Nem emici kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek çi nedeniyle ıslanmaktan kaçınmalısınız.

Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmalısınız. Gerekli durumda planlarınızı değiştirmek, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyebilir.