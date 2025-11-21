Tekirdağ 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 13°C ve en yüksek 19°C arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı saati 17:44 olarak hesaplanmıştır.

Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Bu dönemde hava sıcaklıkları 12°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranının %84 civarında olması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranları hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için açık alanlarda tedbirli davranmak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.