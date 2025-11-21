HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında ölçülecek. Rüzgar ise 5.7 km/saat hızla esecek. Cumartesi günü benzer hava koşulları sürecekken, Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

Tekirdağ 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

21 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 13°C ve en yüksek 19°C arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı saati 17:44 olarak hesaplanmıştır.

Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Bu dönemde hava sıcaklıkları 12°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranının %84 civarında olması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranları hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için açık alanlarda tedbirli davranmak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandıSobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Suç makinesi yunuslardan kaçamadıSuç makinesi yunuslardan kaçamadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.