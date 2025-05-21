Tekirdağ 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Yağış ihtimali düşük. Nem oranı %69 civarında. Rüzgar hızı 19 km/saat tahmin ediliyor.

22 Mayıs Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. Gün çoğunlukla güneşli geçecek. Gece sıcaklık 15°C civarında kalacak. 23 Mayıs Cuma günü yine 25°C civarı sıcaklık bekleniyor. Gündüz güneşli, gece ise 16°C civarında bir hava öngörülüyor. 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 24°C civarında olacak. Hava bulutlu ve güneşli bir şekilde geçecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-25°C arasında seyredecek. Yağış ihtimali düşük. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalı. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı. Güneşli günlerde, zararlı güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanılması önemlidir. Uygun kıyafetler giymek de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmelidir.