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Tekirdağ 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak.

Tekirdağ 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 30°C. Nem oranı %49, rüzgar hızı 7 km/s şeklinde bekleniyor. Bu koşullar, yazın tipik özelliklerini yansıtıyor. Sıcak ve kuru bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 32°C'ye yükselecek. 23 Temmuz Çarşamba günü 34°C'ye ulaşacak. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Vücudun aşırı ısınmasını önlemek için bol su tüketmeliyiz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Bu, sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Uygun önlemler alarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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