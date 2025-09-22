HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

22 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 16°C olması öngörülüyor. Nem oranı %68 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 24°C civarında seyredecek.

23 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 25°C olacağı belirtiliyor. 24 Eylül Çarşamba günü de sıcaklık 25°C civarında olacak. Nem oranı yine %68 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise bu süreçte 18 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C civarında kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranı nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi, deniz kenarında serinlik hissi yaratabilir. Denize girerken su sıcaklığına dikkat etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek, rahat bir deneyim sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indiVenezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indi
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.