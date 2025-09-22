Tekirdağ 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

22 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 16°C olması öngörülüyor. Nem oranı %68 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 24°C civarında seyredecek.

23 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 25°C olacağı belirtiliyor. 24 Eylül Çarşamba günü de sıcaklık 25°C civarında olacak. Nem oranı yine %68 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise bu süreçte 18 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C civarında kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranı nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi, deniz kenarında serinlik hissi yaratabilir. Denize girerken su sıcaklığına dikkat etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek, rahat bir deneyim sağlar.