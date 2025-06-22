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Tekirdağ 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Tekirdağ 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 27°C, 24 Haziran Salı günü 27°C ve 25 Haziran Çarşamba günü 27°C civarında olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için gölge alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları faydalı olacaktır.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli durumlarda planlamalarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır.

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hava durumu Tekirdağ
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