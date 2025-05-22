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Tekirdağ 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Tekirdağ 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 24°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %69 olacak. Rüzgarın hızı ise 17 km/sa civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükseleceği, 24 Mayıs Cumartesi günü ise 25°C civarında seyredeceği bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. 23 Mayıs'ta %64'lük yağış ihtimali bulunuyor. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde yağmur olabileceğini işaret ediyor. 24 Mayıs'ta ise yağış ihtimali %25 civarında. Bu da günün büyük kısmının kuru geçebileceğini düşündürüyor.

Hava sıcaklıklarının artması ve yağış ihtimallerinin değişkenlik göstermesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemleri gündeme getiriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncel bilgilere göre ayarlamak faydalıdır. Sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak iyi olur. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Ayrıca, yağmur ihtimali olan günlerde yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekir. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak, olası değişikliklere hızlıca adapte olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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