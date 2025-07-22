HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak.

Tekirdağ 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Tekirdağ'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Hava gündüz saatlerinde 31°C civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 19 kilometre şeklinde tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı 30°C civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 33°C olacağı düşünülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücudun aşırı ısınmasını önlemek için bol su tüketmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve şapka takılmalıdır. Bu önlemler, cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Tekirdağ'da sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Uygun önlemler alarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda'yı teknede döverek öldürmüşlerdi! Şüphelileri kürekle dövdülerArda'yı teknede döverek öldürmüşlerdi! Şüphelileri kürekle dövdüler
Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: Zincirleme cinsel tacizKorna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: Zincirleme cinsel taciz

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.