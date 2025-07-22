Tekirdağ 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Hava gündüz saatlerinde 31°C civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 19 kilometre şeklinde tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı 30°C civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 33°C olacağı düşünülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücudun aşırı ısınmasını önlemek için bol su tüketmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve şapka takılmalıdır. Bu önlemler, cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Tekirdağ'da sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Uygun önlemler alarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.