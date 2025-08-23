HABER

Tekirdağ 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Gündüz sıcaklık 29°C civarında. Gece sıcaklığının 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı ise %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 18 km hızla esmesi öngörülüyor. 25 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 19°C olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su tüketimi önemlidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Vücut ısısının aşırı yükselmesini engellemek gerekir. Rüzgar hızı arttığında açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

