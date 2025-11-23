Tekirdağ 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

23 Kasım 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 12.2°C ile 21.2°C arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Rüzgar hızı 3.5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı 12°C ile 16°C arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Salı günü benzer sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 12°C ile 14°C arasında değişecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığı 14°C ile 18°C arasında olacak. Bulutlu hava koşulları sürecek. Cuma günü sıcaklık 13°C ile 16°C arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedbir alması önerilir.