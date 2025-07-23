Tekirdağ 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Güneşli ve sıcak bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 24 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 34°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 33°C'ye düşecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücudun aşırı ısınmasını önlemek için bol su tüketmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve şapka takılmalıdır. Bu önlemler cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu önlemler sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Deniz suyu sıcaklığının 30°C civarında olması, denize girenler için uygun koşullar sunar. Ancak denize girerken güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Suya girmeden önce yeterli miktarda su içilmesi de gereklidir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, serin ortamlarda vakit geçirmek aşırı ısınma ve güneş çarpması riskini azaltır.

Tekirdağ'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Uygun önlemler alarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.