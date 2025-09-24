HABER

Tekirdağ 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Tekirdağ'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 16°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %81 olacak. Gündüz %52 seviyesine düşecek. Akşam vakti %76 olacak. Gece ise %90'a yükselecek.

25 Eylül Perşembe günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 25°C ile 18°C arasında değişecek. 26 Eylül Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C ile 16°C arasında olacak. 27 Eylül Cumartesi günü de hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklık 21°C ile 15°C arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. 26 ve 27 Eylül tarihlerindeki serin hava, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerinden korunmak için vücut ısısını korumak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanlar ekstra özen göstermelidir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde güvenlik için gerekli önlemleri almak gerekir.

